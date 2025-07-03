Англія

Молодий француз може переїхати до Лондона.

Лондонський Арсенал виявляє серйозний інтерес до вінгера французького Монако Магнеса Акліуша. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, представники "канонірів" вже провели попередні перемовини з агентом 23-річного француза Хасаном Четінкая.

Зазначається, що "монегаски" хочуть отримати за свого вихованця близько 70 млн. євро. Наразі невідомо чи погодиться Арсенал платити такі гроші за молодого вінгера.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Минулого сезону Магнес Акліуш відіграв за Монако 43 матчі, забив 7 голів та віддав 12 результативних передач.