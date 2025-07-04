Франція

Амбітно.

Новачок французького Монако Ансу Фаті висловився після свого переходу до "монегасків". Його слова наводить офіційний сайт княжого клубу.

"ПСЖ — хороша команда, ми всі це знаємо. Вони щойно виграли Лігу чемпіонів. Ми тут, щоб максимально ускладнити їм життя, це наша мета.

У мене є друзі і люди, яких я дуже поважаю в цій команді, наприклад, Луїс Енріке, який дав мені дебютувати у національній збірній Іспанії, і я вдячний йому за це. Я також знаю Усмана Дембеле, з яким у мене були прекрасні часи в Барселоні. Я бажаю їм усього найкращого, крім матчів проти нас", — заявив Фаті.

Раніше повідомлялося, що Фаті перебрався до Монако на правах оренди.