Франція

Каталонський вундеркінд спробує перезавантажити кар'єру у Франції після нестабільних сезонів у Барселоні та Брайтоні.

22-річний нападник збірної Іспанії Ансу Фаті офіційно став гравцем Монако. Французький клуб орендував таланта з Барселони на сезон-2025/26 з правом викупу.

Опція викупу для монегасків складає 11 мільйонів євро.

Фаті дебютував за Барсу ще у 16-річному віці, встановив кілька вікових рекордів у Ла Лізі та Лізі чемпіонів, але через серйозні травми його злет був призупинений. Сезон-2023/24 він провів в англійському Брайтоні (чотири голи, один асист).

Раніше повідомлялося, що Барселона хоче підписати Альвареса на заміну Левандовські.