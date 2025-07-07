Француз підпише контракт три роки.
Бенжамен Андре, Getty Images
07 липня 2025, 14:38
Півзахисник та капітан Лілля Бенжамен Андре незабаром стане гравцем Парижа. Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, клуби продовжують переговори щодо трансферу 34-річного француза, контракт якого розрахований до літа 2026 року.
Париж, у свою чергу, пропонує контракт на три роки, але сам футболіст поки не поспішає приймати рішення, розглядаючи інші варіанти продовження кар'єри.
Минулого сезону Андре провів 45 матчів, у яких відзначився чотирма асистами.
Нагадаємо, у новому сезоні Париж виступатиме у французькій Лізі 1.