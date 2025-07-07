Франція

Француз підпише контракт три роки.

Півзахисник та капітан Лілля Бенжамен Андре незабаром стане гравцем Парижа. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, клуби продовжують переговори щодо трансферу 34-річного француза, контракт якого розрахований до літа 2026 року.

Париж, у свою чергу, пропонує контракт на три роки, але сам футболіст поки не поспішає приймати рішення, розглядаючи інші варіанти продовження кар'єри.

Минулого сезону Андре провів 45 матчів, у яких відзначився чотирма асистами.

Нагадаємо, у новому сезоні Париж виступатиме у французькій Лізі 1.