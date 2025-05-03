Франція

Наступного сезону ми побачимо паризьке дербі.

В рамках 33-го туру французької Ліги 2 Париж зіграв унічию з Мартігом (1:1).

Результат цього матчу забезпечив паризькому колективу виступи у Лізі 1 в наступному сезону. Востаннє Париж грав у французькій першості в сезоні-1978/1979. Також вперше з сезону-1989/1990 у вищому дивізіоні Франції зіграють два клуби зі столиці країни.

За тур до кінця Ліги 2 сезону-2024/25 Париж набрав 66 очок. Найближчий переслідувач паризької команди — Метц, заробив 62 очки та вже ніяким чином не зможе наздогнати команду Стефана Гії.

Раніше повідомлялося, що Лорьян вийшов до Ліги 1.