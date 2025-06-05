Франція

Новачок Ліги 1 уважно стежить за півзахисником Штутгарта, який готовий до зміни клубу.

ФК Париж, який нещодавно підвищився в класі, проявляє серйозний інтерес до півзахисника Енцо Мійо.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, клуб уважно стежить за ситуацією навколо 22-річного француза.

Штутгарт хотів би зберегти Мійо у складі, проте очікує, що півзахисник найближчим часом залишить команду через численні пропозиції. Розмір його відступних становить приблизно 20 мільйонів євро, тоді як для однієї-двох інших зацікавлених команд ця сума може сягати 25 мільйонів євро.

Сам Енцо Мійо готовий до переходу і шукає можливості продовжити кар’єру в новому клубі. Париж може стати для нього наступним кроком.

Раніше повідомлялося про інтерес до Мійо з боку мадридського Реала, Арсеналу та Тоттенгема. Його статистика минулого сезону: 43 матчі, 12 голів, 8 асистів.