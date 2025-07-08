Франція

Клуб Ліги 1 оформив трансфер Сумаїли Кулібалі.

Центральний захисник Сумаїла Кулібалі попрощався з Боруссією Дортмунд і приєднався до Страсбура.

Офіційний сайт клубу Ліги 1 передає, що контракт із 21-річним французом розраховано до кінця червня 2029-го. За даними журналіста Фабріціо Романо, сума трансферу склала 7.5+1 млн євро.

Склад дортмундської Боруссії Кулібалі поповнив у липні 2021 року. Тоді він залишив ПСЖ на правах вільного агента. За "чорно-жовтих" Сумаїла провів усього два матчі в усіх турнірах.

У сезоні-2023/24 оборонець на правах оренди виступав за Антверпен (34 матчі), тоді як протягом минулої кампанії представляв Брест (16 матчів, один асист).

Нагадаємо, захисник Страсбура погодився перейти до Мілана.