Італія

Захисник Страсбура готовий підписати контракт із "россонері" до 2030 року.

Мілан продовжує шукати підсилення у лінію оборони і веде перемовини щодо підписання правого захисника Страсбура Гели Дуе, який є старшим братом нападника Парі Сен-Жермен Дезіре Дуе.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, 22-річний фулбек вже дав згоду на довгостроковий контракт із італійським клубом — угоду планується укласти до літа 2030 року.

Наразі Мілан перебуває в процесі переговорів зі Страсбуром, щоб узгодити умови трансферу. Жодних деталей про суму можливого переходу поки що не розголошується.

Дуе, який є вихованцем Ренна, минулого сезону провів понад 34 матчі у складі Страсбура, забив 1 гол та віддав 2 асисти. Гела також може зіграти у центрі оборони.