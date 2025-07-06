Football.ua представляє таблицю з усіма переходами в німецькій Бундеслізі під час літнього трансферного вікна 2025 року.
Джарелл Кванса, x.com/bayer04_en
06 липня 2025, 22:49
Всі переходи Бундесліги цього міжсезоння — в одному місці! Пропонуємо вам таблицю з літніми переходами футболістів в рамках першості Німеччини.
Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Том Бішоф (п. 300 тис)
Йонатан Та (з. 800 тис)
|Ерік Даєр (з. Монако, ва)
Лерой Сане (н. Галатасарай, ва)
Матіс Тель (н. Тоттенгем, 35 млн)
Габріел Відович (н. Динамо Загреб, ва)
Арійон Ібрагімович (п. Гайденгайм, ор)
Моріс Краттенмахер (п. Герта, ор)
Свен Ульрайх (в. ва)
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Ібрагім Маза (п. Герта, 12 млн)
Тім Ерман (з. Бохум, 1,8 млн)
Марк Флеккен (в. Брентфорд, 10 млн)
Аксель Тап (з. ПСЖ, ва)
Абдулає Фає (з. Геккен, 2,7 млн)
Джарелл Кванса (з. Ліверпуль, 35 млн)
|Йонатан Та (з. 800 тис)
Густаво Пуерта (п. Галл Сіті, 3,5 млн)
Джеремі Фрімпонг (з. Ліверпуль, 40 млн)
Френсіс Оньєка (п. Бохум, ор)
Оділон Коссуну (з. Аталанта, 20 млн)
Флоріан Вірц (п. Ліверпуль, 125 млн)
Артем Степанов (н. Нюрнберг, ор)
Тім Ерман (з. Штурм, ор)
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Расмус Крістенсен (з. Лідс, 6 млн)
Йонатан Буркардт (н. Майнц, 21 млн)
|
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Джоб Беллінгем (п. Сандерленд, 30,5 млн)
Ян Коуту (з. Манчестер Сіті, 20 млн)
Даніель Свенссон (з. Норшелланн, 6,5 млн)
Патрік Древес (в. Бохум, 250 тис)
|Марцел Лотка (в. ва)
К'єлль-Ерік Ветьєн (п. Бохум, ор, 300 тис)
Юссуфа Мукоко (н. Копенгаген, 5 млн)
Джеймі Байно-Гіттенс (н. Челсі, 64,3 млн)
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Сиріак Іріє (н. Труа, 8,5 млн)
Юіто Сузукі (п. Брондю, 10 млн)
Деррі Шергант (н. Герта, 2 млн)
Ентоні Юнг (з. Вердер, ва)
Фліпп Трой (з. Санкт-Паулі, 5,5 млн)
|Мануель Гульде (з. зк)
Роберт Вагнер (п. Гольштайн Кіль, ор)
Кеннет Шмідт (з. Фортуна, 400 тис)
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Константін Шопп (з. Штурм, ва)
Бенедікт Голлербах (н. Уніон, 10 млн)
Кейсі Бос (з. Мельбурн, 500 тис)
|Людовік Ажорк (н. Брест, 2 млн)
Йонатан Буркардт (н. Айнтрахт, 21 млн)
Том Краусс (п. Кельн, ор)
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Артур Вермерен (п. Атлетіко, 20 млн)
Езекіл Банзузі (п. Левен, 16 млн)
Макс Фінграф (з. Кельн, 4 млн)
|Ілайш Моріба (п. Сельта, 6 млн)
Йонатан Норб'є (з. Армінія, ор)
Тімо Шлік (в. Гройтер Фюрт, ор)
Фредерік Якель (з. Айнтрахт Б, ор)
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Максиміліан Вьобер (з. Лідс, ор)
|Мілош Велькович (з. Црвена Звезда, ва)
Ентоні Юнг (з. Фрайбург, ва)
Олівер Берк (н. Уніон, ва)
Абденего Нанкіши (н. Штутгарт, ва)
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Лоренц Ассіньйон (з. Ренн, 12 млн)
Абденего Нанкіши (н. Вердер, ва)
Ноа Дарвіх (п. Барселона, 1 млн)
|Чон У Йон (п. Уніон, 4 млн)
Лука Пфейффер (н. Ельферсберг, ?)
Денніс Сеймен (в. Падерборн, ор, 250 тис)
Лука Раймунд (н. Фортуна, 400 тис)
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Кевін Дікс (з. Копенгаген, ва)
Єнс Кастроп (п. Нюрнберг, 4,5 млн)
|Штефан Лайнер (з. Зальцбург, ва)
Тоіас Зіппель (в. ва)
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Мохамед Амура (н. Юніон, 14,75 млн)
Деніс Вавро (з. Копенгаген, 2 млн)
Якуб Зелінські (в. Легія, 900 тис)
Аарон Центнер (п. Падерборн, 4,5 млн)
Віні Соуза (п. Шеффілд Юнайтед, 15 млн)
|Кевін Беренс (н. ва)
Бартош Б'ялєк (н. ва)
Ніклас Клінгер (в. ва)
Мануель Браун (з. Ганновер, ва)
Сердік Цезігєр (з. Аугсбург, 4 млн)
Філіпп Шульце (в. Ферль, ?)
Лукас Нмеча (н. Лідс, ва)
Кофі Амоако(п. Динамо Дрезден, ?)
Себастьян Борно (з. Лідс, 6 млн)
Якуб Камінські (н. Кельн, ор)
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Кріслен Матсіма (з. Монако, 5 млн)
Кіліан Донг (н. Труа, ва)
Седрік Цезігєр (з. Вольфсбург, 4 млн)
Елліас Саад (н. Санкт-Паулі, 2 млн)
Робін Фелльхауер (п. Ельферсберг, 700 тис)
|Фелікс Удуохай (з. Бешикташ, 5 млн)
Фредрік Єнсен (п. ва)
Ріс Оксфорд (з. ва)
Ірвін Кардона (н. Сент-Етьєн, 2,5 млн)
Марсель Любік (в. Гурнік Забже, ор)
Роберт Гумни (з. Лех, ва)
Патрік Пфейффер(з. Дармштадт, 700 тис)
Лассе Гюнтер (з. Ельферсберг, ?)
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Олівер Берк (н. Вердер, ва)
Чон У Йон (п. Штутгарт, 4 млн)
Андрей Ілич (н. Лілль, 5 млн)
Ільяс Анса (н. Падерборн, 4 млн)
|Кевін Фолланд (н. Мюнхен-1860, ва)
Робін Госенс (з. Фіорентина, 7 млн)
Жером Руссійон (з. ва)
Александер Шволов (в. ва)
Бенедікт Голлербах (н. Майнц, 10 млн)
Іван Пртаїн (н. Кайзерслаутерн, 1 млн)
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Аркадіуш Пирка (з. Пяст, ва)
Яннік Робач (з. Клагенфурт, 400 тис)
Рікі-Джейд Джонс (н. Пітерборо, ва)
Сімон Спарі (в. Клагенфурт, 200 тис)
Матіас Перейра Лаже (н. Брест, ва)
Джоель Фудзіта (п. Сент-Труйден, 3,5 млн)
|Сімон Цоллер (н. Санкт-Паулі, зк)
Андреас Альберс (н. ва)
Серен Алерс (в. зк)
Ерік Ельшлегель (в. ва)
Морган Гілавогі (н. Ланс, 4,5 млн)
Йоханнес Еггештайн (н. ва)
Саша Бурхерт (в. зк)
Елліас Саад (н. Аугсбург, 2 млн)
Філіпп Трой (з. Фрайбург, 5,5 млн)
Карло Буахалфа (п. Санкт-Галлен, ва)
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Тім Лемперле (н. Кельн, ва)
Бернардо (з. Бохум, ва)
Леон Авдуллаху (п, Базель, 8 млн)
Кокі Матіда (з. Юніон, 4,75 млн)
|Том Бішоф (п. 300 тис)
Діаді Самассеку (п. ва)
Крістофер Ленц (з. Фортуна, ва)
Джошуа Куарші (з. Саутгемптон, 3,5 млн)
Бамбасе Конте (п. Ельферсберг, ор)
Павел Кадержабек (з. Спарта Прага, ва)
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Арійон Ібрагімович (п. Баварія, ор)
|Вітус Айкер (в. ва)
Норман Тоєркауф (п. зк)
Крістофер Негеле (н. Унтергагінг, ва)
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Рагнар Аче (н. Кайзерслаутерн, 4,5 млн)
Ісак-Бергманн Йоуганнессон (п. Фортуна, 5,5 млн)
Якуб Камінські (н. Вольфсбург, ор)
Том Краусс (п. Майнц, ор)
|Матіас Олесен (п. Гройтер Фюрт, ва)
Марвін Обуз (н. Рот-Вайсс, ва)
Марк Ут (н. зк)
Філіпп Пентке (в. ва)
Тім Лемперле (н. Гоффенгайм, ва)
Деян Любічич (п. Динамо Загреб, ва)
Йонас Нікіш (в. Сарбрюккен, ва)
Макс Фінграф (з. Лейпциг, 4 млн)
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Ніколай Ремберг (п. Гольштайн Кіль, 2,1 млн)
Джордан Торунаріга (з. Гент, ва)
Раян Філіппе (н. Айнтрахт Б, 2,5 лмн)
|Том Мікель (в. зк)
Валон Зумбері (з. Вітесс, ва)
Том Санне (н. Бургхаузен, ?)
Ондраш Немет (н. Академія Пушкаша, 450 тис)
Лудовіт Рейс (п. Брюгге, 6 млн)
Деві Зельке (н. ва)
Ніколас Олівейра (з. Ян Регенсбург, ва)