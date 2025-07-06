Ібрагім Маза (п. Герта, 12 млн)

Тім Ерман (з. Бохум, 1,8 млн)

Марк Флеккен (в. Брентфорд, 10 млн)

Аксель Тап (з. ПСЖ, ва)

Абдулає Фає (з. Геккен, 2,7 млн)

Джарелл Кванса (з. Ліверпуль, 35 млн)



Йонатан Та (з. 800 тис)

Густаво Пуерта (п. Галл Сіті, 3,5 млн)

Джеремі Фрімпонг (з. Ліверпуль, 40 млн)

Френсіс Оньєка (п. Бохум, ор)

Оділон Коссуну (з. Аталанта, 20 млн)

Флоріан Вірц (п. Ліверпуль, 125 млн)

Артем Степанов (н. Нюрнберг, ор)

Тім Ерман (з. Штурм, ор)

