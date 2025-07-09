Франція

Гравця або не продадуть цього літа взагалі, або продадуть за солідну компенсацію.

Івуарійський фланговий захисник французького Страсбура Гела Дуе, брат нападника Парі Сен-Жермен Дезіре Дуе, також прогресував у минулому сезоні, нехай і не настільки помітно, як його родич.

22-річний виконавець у дебютній кампанії за свій клуб забив один гол та віддав два асисти за 34 матчі, після чого додав у трансферній вартості та рівні зацікавленості щодо себе для інших гравців трансферного ринку.

Італійський Мілан на цьому тлі захотів устигнути скористатись можливістю та оформити перехід футболіста до того моменту, поки ажіотаж довкола нього не є значним.

Але не встиг — "россонері" погодили потенційний контракт із Дуе, але з його клубом домовити не змогли.

Італійці запропонували 15 млн євро, тоді як Страсбур хоче одразу 35 млн євро, або не починатиме розмови про трансфер футболіста цього літа взагалі.