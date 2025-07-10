Франція

Французький гранд хоче бачити українця не лише у центрі захисту, а й на фланзі оборони.

Чутки про можливий перехід Іллі Забарного до французького ПСЖ не стихають вже кілька тижнів, однак жодних офіційних зрушень поки немає. Ситуацію прокоментував добре обізнаний журналіст Le Parisien Домінік Северак.

"У цьому трансфері не варто очікувати поспіху. Клуб має достатньо часу, адже сезон стартує лише 4 серпня. Так, 13 серпня запланований матч за Суперкубок УЄФА проти Тоттенхема, але реальний старт сезону для ПСЖ – ближче до його завершення", — наводить слова Северака видання Planete PSG.

Також журналіст зазначає, що Луїс Енріке бачить у Забарному універсального виконавця, здатного діяти як у центрі оборони, так і на фланзі. ПСЖ розраховує на його тактичну гнучкість.