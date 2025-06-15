Англія

Український захисник може підписати п'ятирічну угоду з паризьким клубом — перемовини щодо суми трансферу тривають.

Парі Сен-Жермен зробив серйозний крок до підписання захисника Борнмута Іллі Забарного.

За інформацією авторитетного журналіста Фабріціо Романо, французький гранд уже узгодив з українським захисником особисті умови контракту. Йдеться про п’ятирічну угоду, яка може бути оформлена після досягнення домовленості між клубами.

Перемовини між ПСЖ та Борнмутом тривають — сторони ще не дійшли згоди щодо остаточної суми трансферу. Англійський клуб не поспішає продавати одного зі своїх ключових гравців, тож переговори можуть затягнутися.

Забарний перебрався до Борнмута у 2023 році з київського Динамо. У сезоні-2024/25 Забарний відіграв 39 матчів у складі англійського клубу, відзначившись однією гольовою передачею. Його контракт із Борнмутом чинний до 2029 року.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ зайшов у глухий кут у перемовинах щодо Забарного.