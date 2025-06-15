Франція

Французький гранд готується до покращеної пропозиції з урахуванням бонусів.

Футбольний інсайдер Руді Галетті повідомляє, що найближчим часом має відбутися новий раунд переговорів між ПСЖ і Борнмутом щодо трансферу українського захисника Іллі Забарного.

Український захисник ще на початку червня погодився на перехід до французького гранда і тепер наполягає на якнайшвидшому завершенні угоди.

ПСЖ готовий покращити свою пропозицію та наблизитися до фінансових вимог Борнмута, зокрема за рахунок включення суттєвих бонусів у структуру трансферу.

Раніше повідомлялось, що французький гранд перебуває в активній фазі переговорів із Борнмутом, який оцінює свого гравця в 70 мільйонів євро. Водночас ПСЖ не має наміру платити понад 50 мільйонів, тому клуби наразі шукають компромісну суму.

Тим часом Фабріціо Романо повідомляє, що ПСЖ уже узгодив з українським захисником особисті умови контракту. Йдеться про п’ятирічну угоду.

У сезоні-2024/25 Забарний відіграв 39 матчів у складі англійського клубу, відзначившись однією гольовою передачею. Його контракт із Борнмутом чинний до 2029 року.