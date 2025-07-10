Франція

Оренда на один рік.

Бельгійський журналіст Саша Тавольєрі повідомляє, що орендна угода щодо переходу гравця Челсі Майка Пендерса до французького Страсбура на один рік перебуває на завершальному етапі.

За інформацією джерела, переговори між клубами просуваються успішно, і незабаром трансфер може бути офіційно підтверджений.

Деталі угоди, зокрема фінансові аспекти, наразі уточнюються, але очікується, що всі формальності будуть завершені найближчим часом.

Раніше стало відомо, за скільки Челсі готовий продати Мадуеке Арсеналу.