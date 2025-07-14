Франція

Гравець хоче більше ігрового часу.

Бразильський центральний захисник Лукас Бералдо перейшов до французького Парі Сен-Жермен узимку 2024 року за 20 млн євро із Сан-Паулу.

21-річний виконавець розглядався клубом у якості резервного футболіста, наближеного до основного складу, який за рахунок прогресу з часом міг би зачепитись за місце в стартовому складі.

Однак за перші півтора роки в Парижі кількість ігрового часу для гравця під керівництвом Луїса Енріке виявилась помірною, і точно не такою, на яку він сам розраховував.

У підсумку місцеві ЗМІ стверджують, під час Клубного чемпіонату світу-2025 Бералдо попросив клуб про трансфер.

Для цього є пара умов — ПСЖ має досягнути остаточного прогресу в підписанні українського центрального захисника Іллі Забарного з англійського Борнмута, а також клуб-претендент на бразильця має сплатити, як мінімум, 30 млн євро за його перехід.

У минулому сезоні Бералдо провів 38 матчів та забив один гол.