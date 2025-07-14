Франція

Габонський форвард знову хоче до Ліги 1.

Як повідомляє RMC Sport та підтверджує інсайдер Фабріціо Романо, 36-річний габонський нападник веде переговори з французьким клубом, і сторони вже досягли принципової згоди. Обамеянг має отримати дворічний контракт, деталі фінансових умов наразі узгоджуються.

Гравець уже домовився з нинішнім клубом, саудівською Аль-Кадісією, про дострокове розірвання контракту. Клуб готовий надати Обамеянгу статус вільного агента, оскільки шукає молодшого форварда на його позицію.

Обамеянг уже виступав за Марсель у сезоні 2023/24, куди перейшов після розриву контракту з Челсі. За французький клуб він провів 51 матч, забив 30 голів і зробив 11 асистів. Влітку 2024-го переїхав до Саудівської Аравії, підписавши контракт із Аль-Кадісією.

У складі саудівського клубу форвард також демонстрував результативність — 21 гол і 3 гольові передачі в 36 поєдинках. Його команда завершила сезон на 4-му місці в Саудівській Про-лізі, тоді як Марсель став віце-чемпіоном Франції і вийшов до основного раунду Ліги чемпіонів.

У разі остаточної домовленості та підписання контракту, П’єр-Емерік Обамеянг знову повернеться до Ліги 1 — у клуб, де вже мав успішний сезон. Повернення досвідченого бомбардира має зміцнити атакувальну лінію Марселя напередодні виступів у ЛЧ.