Франція

Ренато Марін офіційно став частиною паризького клубу на наступні п’ять років.

Французький гранд ПСЖ офіційно оголосив про підписання 19-річного воротаря Ренато Маріна, який приєднався до клубу на правах вільного агента. Новий контракт гравця з паризькою командою розрахований до літа 2030 року.

Ренато Беллучі Марін, народжений у Сан-Паулу 10 липня 2006 року, починав свою футбольну кар’єру в Бразилії, але в ранньому віці переїхав до Італії. З 2020 року він виступав за молодіжну академію Роми, де швидко проявив себе як перспективний воротар. У вересні 2022-го дебютував за команду U17, а вже наступного року допоміг їй виграти фінал чемпіонату проти Інтера.

Поступово воротар піднімався кар’єрною драбиною в італійському клубі та в сезоні 2023/24 вже був основним голкіпером. На його рахунку — 39 матчів, з яких 13 він провів "на нуль".

Його стабільна гра не залишилася непоміченою: у вересні 2023-го Марін дебютував за молодіжну збірну Італії (U19) і згодом став її основним воротарем на юнацькому Євро, де команда дійшла до півфіналу.

Минулого сезону юний талант потрапляв до заявки основної команди Роми на матчі Серії A та Ліги Європи, а також виступав за резервну команду клубу.

"Я дуже радий приєднатися до цієї чудової команди; це фантастична можливість для мене. Це здійснення мрії. Я хотів би подякувати президенту Нассеру Аль-Хелаїфі, Луїсу Кампосу, тренеру Луїсу Енріке та його штабу за цю можливість. Я віддам найкраще для них і для вболівальників", — прокоментував Марін свій перехід.