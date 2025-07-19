Франція

Колись Ляфон вважався одним з найталановитіших воротарів Європи.

Французький Нант віддав в оренду 26-річного воротаря Альбана Ляфона в грецький Панатінаїкос. Про це повідомляє офіційний сайт "конюшинних".

Зазначається, що мова йде про річну оренду французького голкіпера.

В останні роки Ляфон був ключовим і незамінним гравцем "канарок", виходячи на поле в якості капітана команди. Ключовим моментом його кар'єри в Нанті стала перемога в Кубку Франції у 2022 році.

За шість років у Нанті він провів 198 матчів, у 47 з яких відіграв "на нуль". Загалом Ляфон провів 278 матчів у французькій Лізі 1, ставши — у свої 23 роки — наймолодшим воротарем із 1951 року, який зіграв 200 матчів у чемпіонаті Франції.