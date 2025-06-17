Учасник Ліги 1 призначив тренера, який відмовив Шахтарю.
Луїш Каштру, ФК Нант
17 червня 2025, 12:40
Нант на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Луїш Каштру.
Угода із 45-річним португальцем розрахована на два роки з можливістю продовження ще на один сезон.
Попереднім місцем роботи був Дюнкерк, під керівництвом якого він провів 80 матчів – 40 перемог, 12 нічиїх та 28 поразок.
Додамо, що раніше була інформація, що у послугах Каштру цікавився донецький Шахтар, проте португалець відмовив "гірникам".
За підсумками минулого сезону Нант посів 14 місце у турнірній таблиці Ліги 1.