Франція

Учасник Ліги 1 призначив тренера, який відмовив Шахтарю.

Нант на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Луїш Каштру.

Угода із 45-річним португальцем розрахована на два роки з можливістю продовження ще на один сезон.

Попереднім місцем роботи був Дюнкерк, під керівництвом якого він провів 80 матчів – 40 перемог, 12 нічиїх та 28 поразок.

Додамо, що раніше була інформація, що у послугах Каштру цікавився донецький Шахтар, проте португалець відмовив "гірникам".

За підсумками минулого сезону Нант посів 14 місце у турнірній таблиці Ліги 1.