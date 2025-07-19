Франція

Габонський форвард обрав французький клуб попри вигідні пропозиції з Саудівської Аравії.

Зірковий нападник Пʼєр-Емерік Обамеянг домовився про перехід до Марселя та підпише контракт, розрахований до червня 2027 року. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони досягли усної угоди вночі, і 36-річний форвард віддав перевагу Марселю перед пропозиціями із Саудівської Аравії. Трансфер відбудеться на правах вільного агента після завершення контракту гравця з Аль-Кадісією.

До успішного завершення перемовин були залучені президент клубу Пабло Лонгорія, спортивний керівник Медхі Бенатья та головний тренер Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, що Обамеянг вже виступав за Марсель з літа 2023 до літа 2024 року. У минулому сезоні екскапітан Арсеналу провів 36 матчів, забив 21 гол та віддав 3 асисти.