Габонський форвард став вільним агентом.
П'єр-Емерік Обамеянг, Getty Images
18 липня 2025, 09:38
Нападник П'єр-Емерік Обамеянг залишив Аль-Кадісію. Про це повідомляє прес-служба саудівського клубу.
36-річний габонець став вільним агентом і раніше була інформація, що у його послугах зацікавлені кілька клубів з Англії, Туреччини, Італії та Франції, зокрема його колишня команда – Марсель.
Обамеянг провів у Саудівській Аравії лише один сезон — на його рахунку 36 матчів, 21 гол та три гольові передачі.
До Аль-Кадісії П'єр-Емерік виступав за Боруссію Д, Арсенал, Сент-Етьєн, Діжон, Барселону, Лілль, Монако, Челсі та Мілан.