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Габонський форвард став вільним агентом.

Нападник П'єр-Емерік Обамеянг залишив Аль-Кадісію. Про це повідомляє прес-служба саудівського клубу.

36-річний габонець став вільним агентом і раніше була інформація, що у його послугах зацікавлені кілька клубів з Англії, Туреччини, Італії та Франції, зокрема його колишня команда – Марсель.

Обамеянг провів у Саудівській Аравії лише один сезон — на його рахунку 36 матчів, 21 гол та три гольові передачі.

До Аль-Кадісії П'єр-Емерік виступав за Боруссію Д, Арсенал, Сент-Етьєн, Діжон, Барселону, Лілль, Монако, Челсі та Мілан.