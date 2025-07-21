Франція

Футболіст тільки-но завершив трансфер у зворотньому напрямку.

Польський фланговий захисник Пшемислав Франковські другу частину минулого сезону провів у оренді в турецькому Галатасараї, який спочатку заплатив за тимчасовий виступ гравця 1 млн євро, а потім доклав ще 7 млн євро задля повноцінного переходу цього літа.

За цей час 30-річний виконавець устиг провести за "левів" 15 матчів за зробити один гольовий пас.

Аж раптом останніми днями щось пішло не так у відносинах поляка та його нового клубу.

У підсумку сторони почали домовились про розірвання контракту й французький Ренн одразу ввімкнувся в боротьбу за підписання футболіста.

Наразі "червоно-чорні" пропонують лише оренду з правом викупу, тому "леви" не квапляться приймати такий варіант, перебуваючи в очікуванні інших пропозицій.