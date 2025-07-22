Франція

"Червоно-чорні" посилилися Кентеном Мерленом.

Лівий захисник Кентен Мерлен попрощався з Марселем заради переходу до Ренна, передає офіційний сайт "червоно-чорних".

За даними transfermarkt, Олімпік отримав за 23-річного француза 13 млн євро. Контракт Ренна з оборонцем розраховано до кінця червня 2029 року.

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Chapitre 2 : Le musée enchanté.#Merlin2029 pic.twitter.com/k3NASUzytG — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 22, 2025

Марсель придбав Мерлена в рідного для нього Нанта в січні 2024-го за 10 млн. На рахунку Кентена один гол і чотири асисти в 46-ти матчах за "олімпійців".

Із "канарками" француз виграв Кубок країни в сезоні-2021/22. У 19-ти матчах за збірну Франції U-21 лівий захисник відзначився двома голами й чотирма асистами.

Нагадаємо, нещодавно Ренн також придбав півзахисника Марселя.