"Червоно-чорні" посилилися Кентеном Мерленом.
Кентен Мерлен (праворуч), staderennais.com
22 липня 2025, 19:53
Лівий захисник Кентен Мерлен попрощався з Марселем заради переходу до Ренна, передає офіційний сайт "червоно-чорних".
За даними transfermarkt, Олімпік отримав за 23-річного француза 13 млн євро. Контракт Ренна з оборонцем розраховано до кінця червня 2029 року.
Марсель придбав Мерлена в рідного для нього Нанта в січні 2024-го за 10 млн. На рахунку Кентена один гол і чотири асисти в 46-ти матчах за "олімпійців".
Із "канарками" француз виграв Кубок країни в сезоні-2021/22. У 19-ти матчах за збірну Франції U-21 лівий захисник відзначився двома голами й чотирма асистами.
Нагадаємо, нещодавно Ренн також придбав півзахисника Марселя.