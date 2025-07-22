Франція

Термін контракту розрахований до літа 2028 року.

Ренн на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Марселя Валентеном Ронж'є.

Угода з 30-річним французом розрахована до літа 2028 року.

За даними Transfermarkt, сума трансферу футболіста становила близько 5,5 мільйонів євро.

Минулого сезону Ронж'є провів 27 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Ренн хоче повернути польського захисника Галатасараю назад до Ліги 1.