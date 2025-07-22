Термін контракту розрахований до літа 2028 року.
Валентен Ронж'є, ФК Ренн
22 липня 2025, 09:18
Ренн на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Марселя Валентеном Ронж'є.
Угода з 30-річним французом розрахована до літа 2028 року.
За даними Transfermarkt, сума трансферу футболіста становила близько 5,5 мільйонів євро.
Минулого сезону Ронж'є провів 27 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Ренн хоче повернути польського захисника Галатасараю назад до Ліги 1.