Франція

Нант посилює захист: Авазіем — знову частина "канарок".

Чідозі Коллінс Авазіем повертається до Нанта. Французький клуб оголосив про досягнення угоди з американським Колорадо Репідз щодо трансферу 27-річного нігерійського центрбека. Гравець підписав контракт, який діятиме до червня 2028 року.

Вперше потрапив до Нанта — у сезоні 2017/18 провівши у клубі на правах оренди 23 матчі та відзначившись голом.

За наступні роки Авазіем встиг змінити низку команд та виступав у Туреччині, Іспанії, Хорватії, Португалії, а також у MLS.

Збірна Нігерії також не обійшла його увагою: дебютував у 2017 році, взяв участь у Чемпіонаті світу 2018 та трьох розіграшах Кубка Африки. Загалом має 34 матчі за національну команду.

"Коли випала нагода, я ні секунди не вагався повернутися, бо для мене Нант — як дім. Люди чудові, клуб фантастичний, і я з нетерпінням чекав повернення в це середовище. Зі спортивної точки зору, я хочу зробити все можливе, щоб допомогти клубу досягти своїх цілей, виграти трофеї, змагатися на найвищому рівні з найкращими командами та повернути Нант на вершину", — сказав Авазіем.