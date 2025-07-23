Франція

Французький гранд шукає молодого вінгера, а бразилець може стати головною ціллю цього літа.

Парі Сен-Жермен проявляє серйозний інтерес до нападника мадридського Реала Родріго.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, ПСЖ розглядає можливість підписання молодого топ-гравця на фланг атаки, і 24-річний бразилець входить до їхнього списку потенційних цілей.

Подальші дії французького клубу залежатимуть від можливостей на трансферному ринку та ситуації з поточними гравцями в атакувальній лінії. Ліверпуль також продовжує уважно стежити за ситуацією навколо гравця, розглядаючи його як варіант підсилення складу в разі продажу Луїса Діаса.

Раніше повідомлялося, що несподіваним претендентом на Родріго також може стати лондонський Тоттенгем.