Джанлуїджі Буффон здобув перемогу в судовому процесі проти ПСЖ, повідомляє L’Équipe. Апеляційний суд Парижа зобов’язав клуб виплатити ексворотарю €250 тисяч як частину податкової доплати в Італії за 2018 рік, коли Буффон виступав за ПСЖ. Італійська податкова служба вимагала від нього сплатити €1.2 млн податку на доходи.

Згідно з контрактом, ПСЖ мав покрити 50% донарахованого податку в Італії, але не більше €250 тисяч, включно із соціальними внесками. Суд із трудових спорів раніше підтримав Буффона, а апеляція клубу була відхилена. Водночас вимогу Буффона компенсувати €25 тисяч за "зловживання опором" з боку ПСЖ суд не задовольнив.

У сезоні-2018/19 Буффон провів 25 матчів за ПСЖ, вигравши Лігу 1 і Суперкубок Франції.