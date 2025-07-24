Італія

Після року безрезультатних переговорів парижани вирішили продати воротаря вже цього літа.

Майбутнє Джанлуїджі Доннарумми в Парі Сен-Жермен опинилося під серйозною загрозою. Як повідомляє L'Equipe, французький клуб розглядає варіант продажу італійського воротаря вже цього літа, аби уникнути повторення сценарію з Кіліаном Мбаппе, якого минулого року втратили безкоштовно на користь мадридського Реала.

Переговори щодо продовження контракту з Доннаруммою, якому лише 26 років, тривають понад рік, але жодного прогресу досі немає. Його чинна угода з парижанами спливає наприкінці поточного сезону, і керівництво ПСЖ більше не має наміру зволікати.

Попри нестабільність у переговорах, Доннарумма залишається в центрі уваги провідних європейських клубів. Після того, як він допоміг ПСЖ виграти Лігу чемпіонів, інтерес до нього лише зріс.

Італійські гранди Інтер та Ювентус були б раді повернути голкіпера на батьківщину, однак фаворитом у боротьбі вважається англійський Челсі. Лондонський клуб не лише зацікавлений у підписанні Доннарумми, а й готовий задовольнити його фінансові вимоги — 12 мільйонів євро за сезон.