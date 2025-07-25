Франція

Французький воротар Лілля став пріоритетом для чемпіонів Європи.

ПСЖ розглядає воротаря Лілля Люка Шевальє як головну ціль у разі відходу Джанлуїджі Доннарумми, повідомляє L’Équipe.

23-річний француз, чий контракт із Ліллем діє до червня 2027 року, привернув увагу завдяки стабільним виступам у сезоні-2024/25, де він провів 48 матчів, здобув 13 "сухих" ігор і пропустив 53 голи, зокрема в Лізі чемпіонів.

Контракт Доннарумми з ПСЖ завершується влітку 2026 року, і переговори про продовження зайшли в глухий кут через фінансові розбіжності. Луїс Кампос, спортивний радник ПСЖ, бачить у Шевальє ідеальну заміну, враховуючи його досвід у Лізі 1 та статус другого воротаря збірної Франції після Майка Меньяна.

Лілль оцінює Шевальє приблизно в €40-70 млн, але інтерес до нього також проявляють Астон Вілла, Манчестер Юнайтед і Челсі.