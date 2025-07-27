Франція

"Мастифи" розраховують на досвідченого опорника.

Опорний півзахисник Бенжамен Андре оновив свою угоду з Ліллем, передає офіційний сайт клубу.

Тепер контракт із 34-річним французом розраховано до кінця червня 2028 року. Андре представляє Лілль із липня 2019-го (придбали в Ренна за 7 млн євро).

На рахунку Бенжамена десять голів і 11 асистів у 248-ми матчах за "мастифів" у всіх турнірах. Опорник допоміг їм виграти чемпіонат і Суперкубок Франції у 2021 році.

На капітана Лілля претендував ФК Париж.