Франція

Співпраця між клубами продовжується.

Французький Страсбур завершив перехід воротаря лондонського Челсі Майка Пендерса. Про це повідомляє офіційний сайт "синіх".

Зазначається, що мова йде про орендну угоду 19-річного бельгійця до кінця сезону-2025/26.

"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість стежити за розвитком Майка і надавати йому підтримку протягом усього терміну його оренди. Успіхів, Майку!", — йдеться в заяві лондонців.

Пендерс перейшов до Челсі із бельгійського Генка у серпні 2024 року за 20 млн. євро, але він приєднався до "синіх" лише напередодні Клубного чемпіонату світу.

Минулого сезону Майк Пендерс провів за Генк 26 матчів, пропустив 23 м'яча та 8 разів відіграв "на нуль".