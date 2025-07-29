Франція

Бразилець залишиться в Сантосі після повернення до рідного клубу.

Інсайдер Саша Тавольєрі спростував чутки про можливий перехід 33-річного Неймара до Марселя, повідомляє його пост у соціальних мережах.

"Повне спростування щодо Неймара в Марселі. Не відповідає дійсності", — написав Тавольєрі, реагуючи на повідомлення ЗМІ про нібито переговори французького клубу з Сантосом.

Неймар повернувся до Сантоса взимку 2025 року після виступів за Барселону, ПСЖ і Аль-Хіляль. У сезоні-2024/25 він провів 16 матчів за бразильський клуб, забив 4 голи та віддав 1 асист. Незважаючи на інтерес від європейських клубів, зокрема Бешикташа та Галатасарая, Неймар, чий контракт із Сантосом діє до 2026 року, планує залишитися на батьківщині, щоб завершити кар’єру в рідному клубі.

Раніше Неймар пояснив конфлікт із фанатом після поразки Сантоса.