Бразилия

Зірковий форвард розповів, чому не стримав емоцій після гри проти Інтернасьонала.

Неймар прокоментував свою поведінку після матчу чемпіонату Бразилії, в якому Сантос програв Інтернасьоналу з рахунком 1:2. Нападник вступив у словесну перепалку з уболівальником, а пізніше пояснив свою реакцію в соцмережах.

- У запалі гри важко стримуватися, коли тебе несправедливо ображають. Я ніколи не сперечатимусь із вболівальником, який критикує мене за гру. (...) Але що він точно не має права робити — це ображати мене так, як він це зробив, — написав Неймар у своєму Instagram.

За словами гравця, його вивели з рівноваги персональні образи. — Називати мене найманцем, згадувати мого батька, родину та друзів... Мені шкода, але в такі моменти важко стримувати емоції (навіть якщо я розумію, що маю це робити), — додав футболіст.

У матчі Неймар забив гол і яскраво його відсвяткував, зламавши кутовий прапорець, однак взяття воріт не зарахували — м’яч ще котився по лінії, і голкіпер устиг його накрити. Після гри колишній партнер по команді Габріел Бразао намагався заспокоїти емоційного нападника.

- Я повернувся до Сантоса, щоб допомогти клубу якнайкраще — як на полі, так і поза ним. І в той день, коли вболівальники вважатимуть, що я більше не приношу користі або шкоджу клубу, я першим зберу речі й піду, — підсумував найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії.

Раніше Сантос оголосив про продовження контракту з Неймаром.