Франція

Над трансфером капітана Удінезе працює Ланс.

Ланс близький до придбання нападника Удінезе Флоріана Товена, передає видання L'Équipe.

Очікується, що "б'янконері" за 32-річного француза отримають 6 млн євро. Наприкінці червня клуб з Удіне продовжив контракт зі своїм капітаном до кінця червня 2026 року.

У той же час Ланс переконав Товена повернутися до Ліги 1, запропонувавши йому розрахований на три кампанії договір про співпрацю. У Франції Флоріан виступав за Гренобль (Ліга 2), Бастію й Марсель.

Удінезе універсальний гравець атакувальної ланки представляє із січня 2023 року. Тоді він на правах вільного агента залишив мексиканський Тігрес. На рахунку Товена 15 голів і десять асистів за "б'янконері" в усіх турнірах.

Нагадаємо, до чемпіонату Франції також повертається Тімоті Веа.