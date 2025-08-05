Франція

"Жовто-зелені" вагаються щодо трансферу вінгера.

Угода Ан-Насра щодо Мейсона Грінвуда залишається під питанням. Раніше повідомлялося про інтерес саудівського клубу до вінгера Марселя. Ключову роль у можливому трансфері може відіграти Кріштіану Роналду, який раніше виступав разом із Грінвудом за Манчестер Юнайтед.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, Марсель не має наміру продавати гравця. Поки невідомо, чи продовжить Ан-Наср наполягати на трансфері та чи готовий сам Грінвуд до переїзду в Саудівську Аравію.

Манчестер Юнайтед отримає 50% від суми трансферу гравця.

У минулому сезоні Грінвуд зіграв 34 матчі в Лізі 1, забив 21 гол і віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Товен за крок від повернення до чемпіонату Франції.