Германия

Немецкий вингер продолжает восстанавливаться от разрыва крестообразных связок.

Нападающий Манчестер Сити Лерой Сане может уже в зимнее трансферное окно стать игроком мюнхенской Баварии. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, 23-летний вингер окончательно решил присоединиться к стану немецкого гранда, однако когда это произойдет — остается загадкой.

Бавария в ближайшее время должна связаться с Манчестер Сити, чтобы обсудить возможность осуществления этого перехода, но из-за травмы крестообразных связок Сане "красные" могут вернуться к варианту с подписанием футболиста следующим летом.

В минувшее трансферное окно "горожане" хотели выручить с продажи Лероя порядка 150 миллионов евро, однако с того момента эта сумма должна была значительно уменьшиться. Тем не менее, Сане уже вернулся к тренировкам, однако появится на поле он не раньше февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити хочет поменять Сане на Комана, однако недавнее повреждение француза может поставить крест на этом трансфере.