Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

Мюнхенская Бавария в выездном матче против Фрайбурга была близка к тому, чтобы в очередной раз потерять очки в матче чемпионата.

В начале первого тайма отличился голом Роберт Левандовски, а в начале второго Фрайбург, усилиями Грифо сравнял счет.

На 90-й минуте Ганс Флик выпустил на поле 18-летнего форварда Джошуа Зиркзе, который через минуту первым своим касанием сумел вывел команду вперед. Для нидерландца этот матч был первым в Бундеслиге.

На последней добавленной минуте Бавария забила и третий гол, отличился Гнабри.

Фрайбург — Бавария 1:3

Голы: Грифо, 58 - Левандовски, 16, Зиркзе, 90+2

Фрайбург: Флеккен — Гульде, Кох, Хайнц — Хаберер, Хефлер, Франтц (Квон Чхан Хун, 54), Гюнтер - Грифо (Боррелло, 76), Петерсен, Хелер (Шлоттенберг, 90+3).

Бавария: Нойер — Киммих, Павар, Алаба, Дэвис - Коутиньо (Зиркзе, 90), Алькантара, Мюллер (Мартинес, 63) — Гнабри, Перишич — Левандовски.

Предупреждения: Мюллер, Левандовски, Алькантара.

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