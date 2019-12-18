Завершились два матча 16-го тура чемпионата Германии.
АЙНТРАХТ - КЕЛЬН, ФОТО GETTY IMAGES
18 декабря 2019, 23:38
Кельн пожаловал в гости к Айнтрахту. Франкфуртцы довольно быстро получили преимущество в два мяча, но умудрились по итогу уступить 2:4.
Айнтрахт Ф — Кельн 2:4
Голы: Хинтереггер, 6, Пасиенсия, 30 — Эктор, 44, Борнов, 72, Дрекслер, 81, Якобс, 90+4
Айнтрахт Ф: Видвальд — Туре, Хасебе, Хинтереггер — Чендлер, Кор (Силва, 84), Роде (Соу, 33), Костич — Камада — Дост, Пасиенсия (Ндика, 62)
Кельн: Хорн — Шмитц, Борнов, Чичос, Каттенбах — Тильманн (Каинц, 62), Дрекслер (Теродде, 90), Шкири, Эктор, Якобс — Кордоба (Модест, 90+2)
Предупреждения: Чендлер, Хинтереггер — Шкири, Каттенбах, Каинц, Якобс
Вольфсбург и Шальке провели весь первый тайм без забитых голов, а в начале второго гости открыли счет усилиями Кабака.
Однако Мбабу восстановил паритет в заключительные минуты встречи. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
Вольфсбург — Шальке 1:1
Голы: Мбабу, 82 — Кабак, 51
Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Тиссеран, Брукс, Руссийон — Шлагер, Гилавоги, Арнольд — Брекало, Вегхорст, Сантос
Шальке: Шуберт — Кенни, Кабак, Очипка, Миранда — Калиджури, Маскарель, Сердар — Арит — Реезе, Бургшталлер
Предупреждения: Тиссеран — Бургшталлер