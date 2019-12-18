Германия

Завершились два матча 16-го тура чемпионата Германии.

Кельн пожаловал в гости к Айнтрахту. Франкфуртцы довольно быстро получили преимущество в два мяча, но умудрились по итогу уступить 2:4.

Айнтрахт Ф — Кельн 2:4

Голы: Хинтереггер, 6, Пасиенсия, 30 — Эктор, 44, Борнов, 72, Дрекслер, 81, Якобс, 90+4

Айнтрахт Ф: Видвальд — Туре, Хасебе, Хинтереггер — Чендлер, Кор (Силва, 84), Роде (Соу, 33), Костич — Камада — Дост, Пасиенсия (Ндика, 62)

Кельн: Хорн — Шмитц, Борнов, Чичос, Каттенбах — Тильманн (Каинц, 62), Дрекслер (Теродде, 90), Шкири, Эктор, Якобс — Кордоба (Модест, 90+2)

Предупреждения: Чендлер, Хинтереггер — Шкири, Каттенбах, Каинц, Якобс

Вольфсбург и Шальке провели весь первый тайм без забитых голов, а в начале второго гости открыли счет усилиями Кабака.

Однако Мбабу восстановил паритет в заключительные минуты встречи. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

Вольфсбург — Шальке 1:1

Голы: Мбабу, 82 — Кабак, 51

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Тиссеран, Брукс, Руссийон — Шлагер, Гилавоги, Арнольд — Брекало, Вегхорст, Сантос

Шальке: Шуберт — Кенни, Кабак, Очипка, Миранда — Калиджури, Маскарель, Сердар — Арит — Реезе, Бургшталлер

Предупреждения: Тиссеран — Бургшталлер