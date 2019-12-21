Германия

Мюнхенцы набрали три очка в трудном поединке против "волков".

Бавария в рамках 17-го тура чемпионата Германии принимала на своем поле Вольфсбург, который не хотел отставать от зоны еврокубков. У мюнхенцем были серьезные проблемы с составом - в центре обороны вышли Павар и Мартинес, а вот в атаке были уже привычные для нас лица.

Команды не торопились форсировать развитие событий на стартовых минутах встречи, предпочитая присмотреться друг к другу. Первые момент стали возникать лишь на исходе трети тайма, когда Перишич расстреливал владения Кастельса после вымеренной передачи Мюллера, но голкипер справился, с с трудом отразив удар.

Долго ждать ответ от гостей не пришлось - Клауса выели на ударную позицию в чужой штрафной, но Нойер выиграл "свидание" с форвардом. Бавария владела территориальным преимуществом, но регулярно создавать моменты у ворот противника не удавалось. Можно вспомнить неплохой штрафной от Алабы, но Кастельс оказался на высоте.

Ближе к концу первой половины игры команды обменялись опасными моментами — Сперва Арнольд пробил в одно касание из-за пределов чужой штрафной, но мяч просвистел над перекладиной. Хозяева, в свою очередь, довели дело до удара по воротам головой от Левандовски, но мяч полетел прямиком в руки Кастельса.

Отдыхать команды ушли при "сухом" счете на табло, а в начале второй половины игры гости должны были открывать счет — чудом не удалось замкнуть дальнюю штангу. Команды довольно редко создавали опасные моменты. Соперники очень много времени боролись за мяч, что довольно часто сопровождалось нарушениями правил.

Вольфсбург играл довольно аккуратно, но вовсе не закрывался на своей половине поля. При возможности "волки" с удовольствием бы забрали три очка, но голом отметились мюнхенцы. Мюллер покатил в центр, а Зиркзе послал мяч в дальний угол ворот. Угадал с заменой Ханси Флик. Мюнхенцы почувствовали "запах крови" и забили еще один — Гнабри переиграл Кастельса в ближнем бою после скидки Левандовски.

Бавария — Вольфсбург 2:0

Голы: Зиркзе, 86, Гнабри, 89

Бавария: Нойер — Павар, Мартинес (Боатенг, 45+3), Алаба, Дэвис — Мюллер, Киммих, Коутиньо (Зиркзе, 83) — Гнабри (Даяку, 90+2), Левандовски, Перишич

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Тиссеран, Брукс, Руссийон — Шлагер (Герхардт, 57), Гилавоги, Арнольд — Сантос, Клаус (Вегхорст, 77), Штеффен (Отавио, 66)

Предупреждения: Киммих, Мюллер — Отавио, Арнольд