Германия

Football.ua подводит итог главных неудач на экваторе чемпионата Германии.

Первая половина сезона на немецких полях подошла к концу, мы знаем имя зимнего чемпиона, коим стал Лейпциг. Нынешний розыгрыш Бундеслиги получается насыщенным, ярким и, главное, максимально конкурентным.

Пытаться предугадать, кто на каком месте завершит всю дистанцию — абсолютно безрассудно. Тем не менее, о чем мы точно можем поговорить, так это о тех моментах первой половины чемпионата, которые стали скорее негативными эпизодами. Проваливались тренера, разочаровывали команды, многие футболисты, от которых ждали высокий уровень, так и не вошли толком в сезон.

Вердер

Пожалуй, бременцы безраздельно побеждают в номинации команды-разочарования в текущем чемпионате. Сложно спрогнозировать, сумеет ли Вердер поправить свое положение во второй половине сезона, но сейчас команда Флориана Кофельда, которого все еще не уволилии, выглядит довольно безнадежно. Своим поклонникам "зеленые" к новогодним праздникам подарили серию из четырех поражений кряду.

Вердер завершает год с худшим количеством пропущенных голов — их в ворота Павленки за 17 туров залетело аж 41. Как результат, закономерное место на дне турнирной таблицы, всего три победы за полгода, а впереди, вероятно, борьба за выживание до конца дистанции. Конечно, можно сказать, что есть столь же плачевная Фортуна или же совсем безнадежный Падерборн. Дело только в том, что от Вердера ждали намного большего, вплоть до борьбы за еврокубки.

В чем же причина? По большому счету, их всего две. Первая — бременцы практически не укрепили свои ряды в трансферное окно. Да, никто из ключевых игроков также не покинул стан команды, но вот слабая трансферная кампания явила собой вторую проблему. Травмы. Лазарет клуба не пустеет со старта сезона. Одни важные футболисты меняют на больничной койке других, а результат налицо. Как бы там ни было, "зеленым" необходимо провести внушительную работу во время зимнего перерыва.

Марио Гетце (Боруссия Д)

"Золотой мальчик" немецкого футбола продолжает свободное падение в своей карьере. Вероятнее всего, в конце текущего сезона его второе пришествие в Дортмунд бесславно подойдет к концу. И если еще в начале розыгрыша его связывали с Арсеналом или Интером, то зимой немецкие СМИ отправляют 27-летнего хавбека в Герту. Стал бы нынешний Гетце спасательным кругом для "канониров" или нашел бы он свое место в команде Конте? Скорее нет, чем да. Да и в той же Герте еще и конкуренцию надо выиграть.

Причина провала игрока проста. Боруссия отлично поработала на трансферном рынке, собрав под своими знаменами великолепный атакующий кулак в лице приобретенных Азара и Брандта, а также уже имеющихся Ройса, Санчо и Алькасера. Реальность такова, что Гетце слабее любого из перечисленных. Полузащитник за последние два месяца дважды выходил в старте и дважды его команда проигрывала эти поединки.

Если не учесть последний матч Бундеслиги против Хоффенхайма, в котором он забил гол и провел 83 минуты, на четыре поединка в декабре Гетце провел на поле лишь 36 минут. Суммарно, хавбек принял участие в 11 матчах чемпионата, забив три гола.

Кадровые проблемы Баварии

Конечно, найдутся коллективы с более серьезными подобными проблемами, но травмы игроков мюнхенцев порой слишком выразительно сказывались на картине игры и, в итоге, на результатах, да и лишили болельщиков возможности понаблюдать за новоприбывшими игроками. В первую очередь, травмы коснулись обороны. Изначально, оптимальная линия защиты "красных" выглядела так: Павар — Эрнандес — Зюле — Алаба. Только вот Зюле, сыграв восемь матчей, вылетел с разрывом крестов, а Эрнандес, купленный за 80 миллионов евро, успел помочь своей команде лишь в шести поединках Бундеслиги.

Подобное положение дел напрочь поменяло оборону Баварии. В срочном порядке в центр защиты был отправлен Алаба, на его левый фланг отправили молодого и неопытного Альфонсо Дэвиса, вновь тренерскому штабу пришлось стряхнуть пыль с Боатенга, а в пару к Алабе опустили Мартинеса. Подобные пертурбации не прошли бесследно — мюнхенцы за 17 матчей в чемпионате пропустили уже 22 гола. К примеру, за всю дистанцию в прошлом сезоне "красные" пропустили 32.

Также можно отметить практически полное отсутствие Кюизанса и Арпа, которые лишь летом прибыли в команду, и на двоих провели две игры. Вишенкой на торте стала очередная травма Комана. К счастью, похоже, в этот раз вингер быстро вернется в строй.

Жером Боатенг (Бавария)

Одно из следствий кадровых проблем Баварии. Мало кто сомневается в том, что время 31-летнего футболиста на Альянц Арене подходит к концу. Оно уверенно шло к завершению еще прошлым летом, но руководство так и не смогло избавиться от Жерома — препятствием стали его зарплатные требования. Как бы там ни было, игрок остался в стане команды и пришелся очень кстати во время дефицита кадров.

Проблема в том, что уровень игры Боатенга уже далек от прежнего. Бавария пропускала во всех поединках, когда немец выходил в стартовом составе в текущем сезоне, и даже в ситуации, когда два основных центральных защитника находятся в лазарете, футболист проиграл место центрбэка в старте номинальному опорнику Мартинесу и левому защитнику Алабе.

Даже при минимальной конкуренции, Боатенг имеет на своем счету всего девять матчей в Бундеслиге, а его игра оставляет желать лучшего. К слову, именно Жером в матче против Айнтрахта заработал удаление на 8-й минуте — команда была разгромлена 1:5, а Ковач отправился ловить рыбу вместе с Хацкевичем. Минимальны шансы, что и сам игрок останется в Баварии после этого сезона. Возможно, уйдет даже зимой.

Кай Хаверц (Байер)

Полузащитник считается одним из самых перспективных футболистов Бундеслиги и лучшим молодым немецким футболистом — и это вполне заслуженно. В свои 20 лет Хаверц ключевой игрок нынешнего Байера, диспетчер команды, без которого креативность и атакующий потенциал леверкузенцев несколько ниже. Только вот текущий сезон для игрока складывается не наилучшим образом.

Да, несмотря на какие-либо проблемы, его место в основе сомнению не подлежит, а всевозможные СМИ уже в преддверии зимнего трансферного окна активно отправляют Хаверца в английские клубы, в том числе Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, но Кай — атакующий игрок, а его результативность в первую половину сезона крайне неубедительна — два гола и одна результативная передача. Да и последний раз хавбек отличался в чемпионате в далеком шестом туре.

И когда Байер начал терять позиции в чемпионате, проиграв поединки скромным Кельну и Герте, болельщики леверкузенцев нашли виновного — в бедах команды обвинили молодого Хаверца и его плохую форму. Что уж там, если его партнерам по команде пришлось вступаться за него перед фанатами.

Леон Бэйли (Байер)

Изначально был большой соблазн внести в столь неприятный список полузащитника Баварии Филиппе Коутиньо, но бразилец набрал отличный ход под конец года, значительно поправив свою статистику. Бэйли, в свою очередь, также не столь однозначная фигура на звание разочарование полугодия, так как вингер пропустил значительный период из-за травмы, да и удачные поединки в его активе также присутствуют.

Тем не менее, как только один из ключевых футболистов леверкузенцев восстановился после травмы, в своем первом же поединке заработал за 22 минуты игры против Гладбаха красную карточку, а его команда впоследствии проиграла в родных стенах. Отбыв дисквалификацию, Леон провел феноменальный матч против Баварии, а затем слабо сыграл против Шальке и Ювентуса.

Следующий матч против Кельна, и атакующий футболист вновь получает красную, но уже через 23 минуты матча, а его команда вновь проигрывает. Финал первой половины сезона Бэйли наблюдал с трибун, отбывая наказание. Вот так столь неоднозначно проводит сезон вингер, которому пророчат скорый переезд в топ-клуб.

Трансферная кампания Айнтрахта

Провальна. И на старте сезона, и по ходу чемпионата не единожды говорилось о том, что повторить прошлогодний успех для Айнтрахта будет крайне сложно, напротив, скорее всего, команда сдаст свои позиции в Бундеслиге, вернувшись в статус середняка немецкого футбола. Так оно и произошло. А причина одна — летняя трансферная кампания.

В межсезонье стан франкфуртцев покинули главные кузнецы успеха прошлого сезона — Лука Йович, Себатьян Алле и Анте Ребич. Распродав свой атакующий кулак и отлично заработав, "орлам" было необходимо найти достойны замены. Но уже сейчас мы можем сделать вывод, что сегодняшний Айнтрахт — это лишь тень той команды Хюттера, которую мы видели ранее.

На первый план атаки вышел Пасиенсия. К португальцу претензий меньше всего — он буквально на себе тянет всю переднюю линию команды. К нему в пару были приглашены опытный Бас Дост и Андре Силва. И если Пасиенсия забил в Бундеслиге 7 голов, то два остальных форварда на двоих отметились шестью. По факту, Дост, которого брали на роль джокера, все регулярнее появляется в старте, а Силва уже в который раз не может реанимировать свою карьеру. Перестройка Айнтрахта затянулась — клуб уже расположился в нижней части турнирной таблицы.

Нико Ковач

Один из самых драматичных моментов первой половины сезона в чемпионате Германии — это уход Нико Ковача с поста главного тренера Баварии. Драмы добавляет еще то, что он в своем последнем матче был разгромлен своей бывшей командой, Айнтрахтом, со счетом 1:5. Молодой хорватский специалист возглавил "красных" летом 2018 года, и с самого старта работы за ним следовала критика. Негативные результаты на старте прошлого сезона подкреплялись мнением о том, что менеджер не имел достаточного авторитета и не контролировал раздевалку, и все шло к тому, что Ковач покинул бы клуб уже после первого же своего года.

Но неудачи конкурентов спасли сезон и для него, и для Баварии, добыв салатницу и Кубок страны. Все понимали, что именно текущий сезон дал бы ответ на вопрос, справился ли Ковач со своей работой или нет. Не справился. Похоже, прогнозы СМИ в том числе о слабом авторитете в команде подтвердились.

Ковач начал сезон с поражения с Суперкубке Германии, а дальше кредит доверия руководства продлился десять туров. Очевидно, что проблемы были внутри коллектива, так как результаты были не самые критические — пять побед, три ничьи и два поражения в Бундеслиге, вдобавок безоблачный групповой этап Лиги чемпионов. Но, видимо, Ковач с давлением таки не справился.