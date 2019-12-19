Германия

Кай Хаверц выступает не лучшим образом в текущем сезоне.

В матче 16-го тура чемпионата Германии Байер на своем поле уступил Герте со счетом 0:1.

Один из самых талантливых футболистов леверкузенского клуба Кай Хаверц провел далеко не лучший свой поединок, за что его заменили во втором тайме.

Болельщики Байера начали освистывать 20-летнего полузащитника, что крайне не понравилось его одноклубнику Джонатану Та.

"Я думаю, что это полный отстой. Подобная реакция ничем не может помочь и не добавит мотивации Каю. Этому парню всего 20 лет, и это не очень хорошая ситуация для него. Мы должны подбодрить его в раздевалке", — приводит слова Та BuliNews.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Байер — Герта.

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