Прозвучал финальный свисток в матче 17-го тура чемпионата Германии, в котором Фортуна в родных стенах вырвала победу у Униона

Дюссельдорфцы заканчивают первую половину сезона на 16-м месте, а берлинцы остаются в середине турнирной таблицы.

Фортуна — Унион 2:1

Голы: Хеннингс, 90, Томми, 90 — Паренсен, 48

Фортуна: Штеффен — Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Зуттнер — Моралес, Бодзек, Финк — Ковнацки (Бормут, 90+2), Хеннингс, Ампома (Томми, 67)

Унион: Гикевич — Паренсен, Хубнер (Меес, 46), Фридрих — Ленц, Гентнер, Андрих, Триммель, Бюльтер (Райерсон, 84), Ингвартсен — Андерссон 

Предупреждения: Бодзек, Томми — Ленц, Триммель, Фридрих, Гентнер