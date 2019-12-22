Завершился поединок 17-го тура Бундеслиги.
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22 декабря 2019, 18:26
Прозвучал финальный свисток в матче 17-го тура чемпионата Германии, в котором Фортуна в родных стенах вырвала победу у Униона
Дюссельдорфцы заканчивают первую половину сезона на 16-м месте, а берлинцы остаются в середине турнирной таблицы.
Фортуна — Унион 2:1
Голы: Хеннингс, 90, Томми, 90 — Паренсен, 48
Фортуна: Штеффен — Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Зуттнер — Моралес, Бодзек, Финк — Ковнацки (Бормут, 90+2), Хеннингс, Ампома (Томми, 67)
Унион: Гикевич — Паренсен, Хубнер (Меес, 46), Фридрих — Ленц, Гентнер, Андрих, Триммель, Бюльтер (Райерсон, 84), Ингвартсен — Андерссон
Предупреждения: Бодзек, Томми — Ленц, Триммель, Фридрих, Гентнер