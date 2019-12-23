Германия

Специалист связал себя с клубом до лета 2021 года.

Дюссельдорфская Фортуна продлила контракт с тренером Фридхельмом Функелем до конца следующего сезона, сообщил официальный сайт клуба.

"Я не раз повторял, как сильно люблю этот клуб. Поэтому я горжусь, что успешный путь, начатый в прошлых сезонах, продолжится и после этой кампании", — заявил Функель.

Фридхельм возглавляет команду с 2016 года. Под его началом клуб вышел в Бундеслигу.

После 17 туров текущего чемпионата Германии Фортуна идет на 16-м месте, отставая от спасительной зоны на два очка. Следующий матч Фортуна проведет 18 января против другого борца за выживание, Вердера.

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