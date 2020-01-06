Германия

Хавбек не останется в стане Боруссии Д.

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце будущим летом станет футболистом Герты, сообщает Bild.

Известно, что действующее соглашение 27-летнего футболиста со "шмелями" истекает в конце текущего сезона, и стороны не планируют обсуждать новый контракт.

По данным источника, сам Гетце открыт к переходу в Герту, а руководство берлинцев уже в январе намерено начать переговоры с игроком о договоре.

Ранее сообщалось, что футболист также на бесплатной основе будущим летом может стать игроком Интера.