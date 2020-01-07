Германия

Представители Уилфрида Заа провели предварительный переговоры с чемпионом Германии.

Игрок Кристал Пэлас Уилфрид Заа пожет оказаться в Германии — сообщает Goal.com со ссылкой на Sky Germany.

Ранее Заа интересовались клубы АПЛ, но тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон заявил, что Уилфрид не покинет команду в ближайшее время.

27-летний воспитанник Кристал Пэлас сыграл за первую команду родного клуба 143 матча во всех турнирах (18 голов), после чего перешел в Манчестер Юнайтед (4, 0), откуда был отправлен в аренду в Кардифф (13, 0). После этого форвард вернулся в Кристал Пэлас (202, 38).

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