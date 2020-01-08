Германия

Нападающему Баварии куда больше нравится работать с Ханси Фликом.

В начале сезона Томас Мюллер практически не играл при Нико Коваче и всерьез задумывался о смене клуба. Однако при Ханси Флике форвард набрал хорошую форму и снова стал важным игроком для мюнхенцев. Это он объясняет и разницей между тренерами.

"Если ваша жена отправляет вас за покупками с подробными инструкциями, вы точно знаете, что делать. Но когда таких инструкций нет, вы будете просто стоять в раздумьях перед полками. Есть большой риск, что ужин будет не так хорошо, как мог бы быть", — цитирует Томаса журналист Даниэль Ратжен.

В нынешнем сезоне на счету Мюллера 25 матчей во всех турнирах за Баварию, в которых он забил пять мячей и сделал 13 ассистов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.