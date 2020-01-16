Германия

Football.ua предлагает следить за всеми переходами немецкой Бундеслиги во время зимнего трансферного окна.

Трансферное окно в Бундеслиги в самом разгаре. Следите за трансферами немецких клубов вместе с этим материалом, который будет обновляться.

Сокращения:

ва — возврат аренды

ар — аренда

са — свободный агент

н — нападающий

п — полузащитник

з — защитник

в — вратарь

Предлагаем вам следить за переходами футболистов в указанной таблице:

Примечание: суммы указаны в таблице согласно данным авторитетного портала Transfermarkt.