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Клуб
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Пришли
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Ушли
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Бавария
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Боруссия Д
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Эрлинг Холанд (н. Зальцбург, 20), Джованни Рейна (п. Боруссия Д U-19)
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Юлиан Вайгль (п. Бенфика, 20)
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РБ Лейпциг
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Диего Демме (п. Наполи, 12), Марсело Сараччи (з. Галатасарай, ар)
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Байер
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Эзекиль Паласиос (п. Ривер Плейт, 17)
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Боруссия М
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Джордан Бейер (п, Гамбург, ар), Джулио Вильялба (н, Райндорф), Андреас Поульсен (з. Аустрия, ар)
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Вольфсбург
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Марин Понграчич (з. Зельцбург, 10)
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Элвис Рексбешай (п. Кельн, ар), Лукас Нмеча (н. Манчестер Сити, ва)
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Айнтрахт
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Симон Фалетте (з. Фенербахче, ар)
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Вердер
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Кевин Фогт (з. Хоффенхайм, ар)
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Хоффенхайм
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Мунас Даббур (н. Севилья, 12), Михэль Эссер (в. Ганновер, са),
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Кевин Фогт (з. Вердер, ар), Лукас Рупп (п. Норвич, 0,5)
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Фортуна
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Давид Ковнацки (н. Сампдория, 7,5), Стивен Шкрибски (н. Шальке, ар)
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Давор Ловрен (з. Славен, ар)
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Герта
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Сантьяго Аскасибар (п. Штутгарт, 10)
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Сидни Фриде (з. Висбаден, са), Маурисе Кович (п. Астори, ар), Эдуард Ловен (п. Аугсбург, ар), Ондрей Дуда (п. Норвич, ар)
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Майнц
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Аарон Сейдел (н. Ян Регенсбург, ар)
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Фрайбург
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Марко Террацинно (п. Динамо Дрезден, ар)
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Шальке
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Михаэль Грегорич (н. Аугсбург, ар), Жан-Клер Тодибо (з. Барселона, ар)
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Стивен Шкрибски (н. Фортуна, ар), Фабиан Рисе (н. Хольштайн, ар), Марк Ут (н. Кельн, ар)
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Аугсбург
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Эдуард Ловен (п. Герта, ар)
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Михаэль Грегорич (н. Шальке, ар)
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Кельн
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Элвис Рексбешай (н. Вольфсбург, ар), Марк Ут (н. Шальке, ар)
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Люис Шауб (п. Гамбург, ар)
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Падерборн
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Деннис Србени (н. Норвич)
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Кири Шелтон (з. Канзас), Коули (п. Лудогорец)
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Унион Берлин
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