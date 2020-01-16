Трансферное окно в Бундеслиги в самом разгаре. Следите за трансферами немецких клубов вместе с этим материалом, который будет обновляться.

Сокращения:

ва — возврат аренды
ар — аренда
са — свободный агент

н — нападающий
п — полузащитник
з — защитник
в — вратарь

Предлагаем вам следить за переходами футболистов в указанной таблице:

Примечание: суммы указаны в таблице согласно данным авторитетного портала Transfermarkt.

Клуб

Пришли

Ушли

Бавария

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 Боруссия Д

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Эрлинг Холанд (н. Зальцбург, 20), Джованни Рейна (п. Боруссия Д U-19)

Юлиан Вайгль (п. Бенфика, 20)

РБ Лейпциг

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Диего Демме (п. Наполи, 12), Марсело Сараччи (з. Галатасарай, ар)

Байер

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Эзекиль Паласиос (п. Ривер Плейт, 17)

 

Боруссия М

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Джордан Бейер (п, Гамбург, ар), Джулио Вильялба (н, Райндорф), Андреас Поульсен (з. Аустрия, ар)

Вольфсбург

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Марин Понграчич (з. Зельцбург, 10)

Элвис Рексбешай (п. Кельн, ар), Лукас Нмеча (н. Манчестер Сити, ва)

Айнтрахт

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Симон Фалетте (з. Фенербахче, ар)

Вердер

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Кевин Фогт (з. Хоффенхайм, ар)

 

Хоффенхайм

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Мунас Даббур (н. Севилья, 12), Михэль Эссер (в. Ганновер, са), 

Кевин Фогт (з. Вердер, ар), Лукас Рупп (п. Норвич, 0,5)

Фортуна

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Давид Ковнацки (н. Сампдория, 7,5), Стивен Шкрибски (н. Шальке, ар)

Давор Ловрен (з. Славен, ар)

Герта

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Сантьяго Аскасибар (п. Штутгарт, 10)

Сидни Фриде (з. Висбаден, са), Маурисе Кович (п. Астори, ар), Эдуард Ловен (п. Аугсбург, ар), Ондрей Дуда (п. Норвич, ар)

Майнц

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Аарон Сейдел (н. Ян Регенсбург, ар)

Фрайбург

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Марко Террацинно (п. Динамо Дрезден, ар)

Шальке

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Михаэль Грегорич (н. Аугсбург, ар), Жан-Клер Тодибо (з. Барселона, ар)

Стивен Шкрибски (н. Фортуна, ар), Фабиан Рисе (н. Хольштайн, ар), Марк Ут (н. Кельн, ар)

Аугсбург

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Эдуард Ловен (п. Герта, ар)

Михаэль Грегорич (н. Шальке, ар)

Кельн

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Элвис Рексбешай (н. Вольфсбург, ар), Марк Ут (н. Шальке, ар)

Люис Шауб (п. Гамбург, ар)

Падерборн

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Деннис Србени (н. Норвич)

Кири Шелтон (з. Канзас), Коули (п. Лудогорец)

Унион Берлин

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