Германия

Герта может без главного тренера в поединке против чемпиона Германии.

У главного тренера Герты Юргена Клинсманна возникли проблемы с тренерской лицензией, из-за которой он может пропустить матч против Баварии, сообщает Bild.

Процедура обновления лицензии должна происходить каждые три года, но для этого необходимо проходить курсы.

Из-за несоблюдения правил клуб может получить штраф от Федерации футбола Германии.

Напомним, что матч 18-го тура Бундеслиги между Гертой и Баварией состоится в воскресенье, 19 января, в 16:30.