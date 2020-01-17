Германия

"Фармацевты" продлили сотрудничество с главным тренером.

Голландский специалист продолжит работу с Байером до 30 июня 2022 года, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Новые соглашения с "фармацевтами" подписал не только Петер Бос, но и его помощники.

"Мы действительно ценим ежедневную работу Петера Боса в клубе. Его стремления такие же, как и у нас, а именно: играть в привлекательный и, прежде всего, в успешный футбол. У нас амбициозные цели, и мы уверены, что сможем их достичь, если Петер Бос будет руководить нашим тренерским штабом", – сказал генеральный директор Фернандо Карро.



Бос возглавил Байер 1 января 2019 года. он сумел поднять команду с девятой позиции на место в зоне Лиги чемпионов во второй половине прошлого сезона. В текущем чемпионате "фармацевты" занимают шестую строчку, отставая от зоны ЛЧ на два очка.