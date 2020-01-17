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Шальке — Боруссия М 2:0
Голы: Сердар, 48, Грегорич, 58

Шальке: Шуберт — Кенни, Кабак, Настасич, Ощипка — Маскарель — Калиджури, Шепф — Сердар (Буджеллаб, 74) — Грегорич (Бургшталлер, 90), Раман (Кутуджу 69).

Боруссия М: Зоммер — Янчке (Штробль, 85), Гинтер, Лайнер, Вендт — Херрманн, Закария, Плеа — Тюрам, Эмболо (Штиндль 72), Хофманн.

Предупреждения: Кенни, Кабак, Шепф — Лайнер, Тюрам, Янчке, Штиндль