Михаэль Грегорич сумел отметиться точным ударом уже в первом поединке, после аренды в состав "кобальтовых" (2:0).
Шальке — Боруссия М, Getty Images
17 января 2020, 23:25
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Шальке — Боруссия М 2:0
Голы: Сердар, 48, Грегорич, 58
Шальке: Шуберт — Кенни, Кабак, Настасич, Ощипка — Маскарель — Калиджури, Шепф — Сердар (Буджеллаб, 74) — Грегорич (Бургшталлер, 90), Раман (Кутуджу 69).
Боруссия М: Зоммер — Янчке (Штробль, 85), Гинтер, Лайнер, Вендт — Херрманн, Закария, Плеа — Тюрам, Эмболо (Штиндль 72), Хофманн.
Предупреждения: Кенни, Кабак, Шепф — Лайнер, Тюрам, Янчке, Штиндль